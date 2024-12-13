В WhatsApp появились новые функции и улучшения

Разработчики WhatsApp анонсировали внедрение ряда функциональных нововведений в преддверии праздничного сезона, направленных на повышение качества связи и улучшение пользовательского опыта. Об этом говорится в блоге компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Теперь пользователи могут выбирать конкретных участников группового чата для проведения с ними группового звонка. Также в приложении появились новые эффекты и маски для видеозвонков, функция караоке-микрофона и голосовой фильтр с эффектом "подводного" звучания.

Вместе с тем разработчики объявили о значительном улучшении качества связи в десктопной версии мессенджера. В приложении для компьютеров также стало доступно увеличенное разрешение как для индивидуальных, так и для групповых видеозвонков.

Все нововведения уже доступны в актуальной версии мессенджера WhatsApp.