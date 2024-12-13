Эти лица тоже будут получать пенсию

Сапёры будут обеспечены трудовой пенсией.

Как сообщает Day.Az, это предусмотрено в проекте закона "О деятельности по разминированию", обсуждаемом на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, пенсии сапёров будут назначаться в соответствии с законом "О трудовых пенсиях".

Кроме того, специальная техника, используемая в разминировании, будет считаться оперативным транспортом. Это изменение предложено в рамках поправок к закону "О дорожном движении".

Согласно проекту, специальные транспортные средства, используемые уполномоченными органами для выполнения срочных и неотложных мероприятий в рамках операций по разминированию, а также для перевозки взрывчатых материалов, будут признаны оперативными транспортными средствами.

Поправки были вынесены на голосование и приняты в третьем чтении.