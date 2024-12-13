Эти лица тоже будут получать пенсию - РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Сапёры будут обеспечены трудовой пенсией.
Как сообщает Day.Az, это предусмотрено в проекте закона "О деятельности по разминированию", обсуждаемом на пленарном заседании Милли Меджлиса.
Согласно проекту, пенсии сапёров будут назначаться в соответствии с законом "О трудовых пенсиях".
Кроме того, специальная техника, используемая в разминировании, будет считаться оперативным транспортом. Это изменение предложено в рамках поправок к закону "О дорожном движении".
Согласно проекту, специальные транспортные средства, используемые уполномоченными органами для выполнения срочных и неотложных мероприятий в рамках операций по разминированию, а также для перевозки взрывчатых материалов, будут признаны оперативными транспортными средствами.
Поправки были вынесены на голосование и приняты в третьем чтении.
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