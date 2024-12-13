Rolls-Royce Motors Cars Baku отмечает торжественное открытие нового шоурума дебютом модели Cullinan II Series

Rolls-Royce Motor Cars Baku открыл новый шоурум в столице Азербайджана, Баку. Торжественное открытие стало ещё более значимым благодаря дебюту модели Cullinan II Series, являющейся смелым развитием внедорожных автомобилей Rolls-Royce.

Через 10 лет после своего открытия, являясь единственным дилером Rolls-Royce в Кавказском регионе и Центральной Азии, RRMC Baku отметит это важное событие на протяжении всей этой недели в компании с клиентами и друзьями бренда.

Обновлённый шоурум, расположенный в центре города, приобрёл совершенно новый вид как с архитектурной, так и с дизайнерской точки зрения. Благодаря значительному расширению площади стало возможным более полно представить уникальную модельную серию марки.

Входная дверь, напоминающая радиаторную решётку Rolls-Royce Pantheon, частично раскрывает скрытый внутри секрет. В качестве украшения входа выбрана самая известная эмблема бренда - статуэтка "Spirit of Ecstasy".

Байрам Ягубов, генеральный директор Rolls-Royce Motor Cars Baku, сказал: "Spirit of Ecstasy олицетворяет роскошь как ничто другое. Новый шоурум является свидетельством нашего постоянного стремления к совершенству. Мы глубоко ценим доверие наших клиентов, которые выбрали нас для представления этой великолепной иконы, так как это основа для долгосрочных клиентских отношений и устойчивого бизнеса на десятилетия вперёд."

Внутри новый шоурум продолжает излучать утонченность, современную роскошь и креативность, при этом признавая важность наследия для марки, с цитатами основателей бренда, расположенными по всему шоуруму. Кабинет редкостей, эклектичное сочетание интересных, вечных и легендарных дизайнерских объектов, предназначен для того, чтобы вдохновить воображение и стать темой для обсуждения в процессе создания индивидуальных заказов. Шедевр шоурума - Atelye, где представлены одни из самых изысканных примеров мастерства марки, включая деревянные отделки, кожу, вышивальные нити различных ярких оттенков, а также образцы овечьей шерсти.

Франк Тиеманн, руководитель корпоративных коммуникаций в Центральной и Восточной Европе и Центральной Азии, Rolls-Royce Motor Cars, прокомментировал: "Более 120 лет Rolls-Royce расширяет границы роскоши, создавая новые реальности. Этот новый шоурум переносит вас в самое сердце Rolls-Royce и всего, что представляет собой бренд, он вдохновит и заинтересует. Я хотел бы поблагодарить всю команду за их выдающуюся преданность делу за последние десять лет, за то, что они превзошли ожидания наших клиентов и воплотили наш бренд в жизнь для них".

Cullinan II Series дебютирует в Азербайджане

Cullinan II Series сыграл ключевую роль на открытии нового шоурума в Азербайджане.

Байрам Ягубов подчеркнул: "С 2018 года Cullinan внес значительный вклад в нашу успешную историю в Азербайджане и глубоко изменил восприятие того, что такое автомобиль Rolls-Royce и что он может значить для своего владельца. Мы рады впервые представить его смелую эволюцию на нашей родной земле клиентам и друзьям бренда в нашем новом шоуруме."

Опираясь на беспрецедентный успех Cullinan, Cullinan Series II представляет собой смелую эволюцию. В своем новом обличье, которое является самой масштабной переработкой Series II в истории Rolls-Royce, он отвечает меняющимся стандартам роскоши и изменяющимся моделям использования, оставаясь при этом верным основным качествам, которые лежат в основе популярности Cullinan.

Бунтарское альтер-эго Rolls-Royce, Black Badge, достигло своего апофеоза в Cullinan, где его настойчивое и непримиримое отношение привлекает клиентов, которые ищут самые смелые формы самовыражения.

Black Badge Cullinan Series II представляет собой более смелую и выразительную концепцию, которая определяется не только темным эстетическим оформлением, но и настоящей инженерной основой, лежащей в ее основе.

Франк Тиеманн прокомментировал: "Cullinan Series II остаётся без усилий, везде - верным принципам и сохраняя качества, которые сделали этот автомобиль таким успешным. В то же время он представляет собой настоящий прогресс и развитие, основанные на глубоком понимании роскоши, что добавляет Cullinan ещё больше выразительности и изысканности".

Rolls-Royce Motor Cars Baku

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