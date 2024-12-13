https://news.day.az/world/1714988.html В Турции мужчина устроил стрельбу в зале суда - есть погибшие и раненые - ВИДЕО В здании Суда по тяжким преступлениям в турецком городе Бурса произошел вооруженный инцидент, в результате которого два человека погибли и двое получили ранения. Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, инцидент произошел в зале судебного заседания. По предварительным данным, убийство совершил отец одного из обратившихся в суд.
В Турции мужчина устроил стрельбу в зале суда - есть погибшие и раненые - ВИДЕО
В здании Суда по тяжким преступлениям в турецком городе Бурса произошел вооруженный инцидент, в результате которого два человека погибли и двое получили ранения.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, инцидент произошел в зале судебного заседания.
По предварительным данным, убийство совершил отец одного из обратившихся в суд. Мотив происшествия пока не раскрывается.
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