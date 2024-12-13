В Турции мужчина устроил стрельбу в зале суда

- есть погибшие и раненые - ВИДЕО

В здании Суда по тяжким преступлениям в турецком городе Бурса произошел вооруженный инцидент, в результате которого два человека погибли и двое получили ранения.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, инцидент произошел в зале судебного заседания.

По предварительным данным, убийство совершил отец одного из обратившихся в суд. Мотив происшествия пока не раскрывается.