Дорожная полиция предупредила водителей

Главное Управление дорожной полиции обратилось к водителям и пешеходам с необходимостью проявлять осторожность из-за ухудшения погодных условий.

Об этом сообщили Day.Az в ГУДП.

Согласно информации, начиная с сегодняшнего дня и до 15 декабря, на территории страны ожидается похолодание.

В Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируются дожди и усиление ветра. В связи с этим ГУДП призывает участников дорожного движения быть предельно внимательными, соблюдать правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость, соответствующую погодным условиям, и избегать резких маневров или торможений.

Недавно сообщалось, что в Азербайджане ожидается значительное изменение погодных условий.