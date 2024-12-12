В Азербайджане резко снизиться температура воздуха, пойдет снег

В Азербайджане ожидается значительное изменение погодных условий.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, температура в стране опустится на 5-10 градусов.

С вечера сегодняшнего дня и до утра завтрашнего дня в Баку и на Абшеронском полуострове местами возможны дожди, а 14 декабря дождь может смениться мокрым снегом в некоторых районах полуострова. В отдельных местах ожидаются сильные осадки.

Со второй половины дня сегодня переменные осадки начнутся в северных и западных районах, а в горных и предгорных зонах возможен снег, местами с интенсивными осадками.

Днем завтра осадки прекратятся, однако нестабильная погода и дожди продолжатся до второй половины 14 декабря.

14 и 15 декабря в горных районах дороги могут стать скользкими из-за льда, особенно утром и вечером.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az