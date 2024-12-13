Мировые цены на нефть выросли

В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже стоимость февральского фьючерса 2025 года на нефть марки Brent повысилась на 0,11% и составила $73,49 баррель.

Как сообщает Day.Az, на нью-йоркской товарной бирже NYMEX стоимость барреля нефти марки WTI, экспортируемой в январе , повысилась на 0,16% и составила $70,13.

Недавно сообщалось, что на мировых рынках подорожала азербайджанская нефть марки Azeri Light (CIF).