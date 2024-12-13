https://news.day.az/economy/1714897.html Мировые цены на нефть выросли В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже стоимость февральского фьючерса 2025 года на нефть марки Brent повысилась на 0,11% и составила $73,49 баррель. Как сообщает Day.Az, на нью-йоркской товарной бирже NYMEX стоимость барреля нефти марки WTI, экспортируемой в январе , повысилась на 0,16% и составила $70,13.
Мировые цены на нефть выросли
В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже стоимость февральского фьючерса 2025 года на нефть марки Brent повысилась на 0,11% и составила $73,49 баррель.
Как сообщает Day.Az, на нью-йоркской товарной бирже NYMEX стоимость барреля нефти марки WTI, экспортируемой в январе , повысилась на 0,16% и составила $70,13.
Недавно сообщалось, что на мировых рынках подорожала азербайджанская нефть марки Azeri Light (CIF).
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