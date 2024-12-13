Жители села Баллыджа Ходжалинского района возвращаются в родные края

В село Баллыджа Ходжалинского района отправляется очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Как сообщает в пятницу Day.Az, сегодня в село Баллыджа переселяются 27 семей (152 человека).

В настоящее время в селе планируется отремонтировать 192 частных жилых дома. В том числе, количество частных домов, подлежащих ремонту на первом этапе, составляет 82, а на втором - 110.

В то же время село обеспечено водой, газом, электричеством, проложена линия интернета. Готовы здания медицинского и полицейского участка, полная средняя школа на 200 ученических мест и детский сад на 35 коек.

Отметим, что село Баллыджа Ходжалинского района находится в 10,6 километра от города Ходжалы. Населенный пункт до XIX века был яйлагом населения села Ахмедбейли Гянджинского уезда. В 1992 году оно было оккупировано Арменией и использовалось армянской армией как склад оружия. 5 октября 2020 года во время Отечественной войны оружейный склад был уничтожен армией Азербайджана. В результате антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных 19-20 сентября 2023 года ВС Азербайджана в Карабахе, село было освобождено от оккупации.

Напомним, что в настоящее время на освобожденных от оккупации территориях уже проживает более 30 тысяч человек.