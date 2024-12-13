Армяне в Армении должны разобраться с армянами за рубежом

Армяне в Армении должны разобраться с армянами за рубежом.

Как передает Day.Az, об этом сказала заслуженная журналистка Азербайджана, сценарист, публицист Надежда Исмаилова, будучи гостем платформы Baku Network.

Представляем вниманию читателей отрывок передачи: