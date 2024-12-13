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Армяне в Армении должны разобраться с армянами за рубежом - Надежда Исмаилова на платформе Baku Network - ВИДЕО

Армяне в Армении должны разобраться с армянами за рубежом. Как передает Day.Az, об этом сказала заслуженная журналистка Азербайджана, сценарист, публицист Надежда Исмаилова, будучи гостем платформы Baku Network. Представляем вниманию читателей отрывок передачи: