https://news.day.az/politics/1714949.html Армяне в Армении должны разобраться с армянами за рубежом - Надежда Исмаилова на платформе Baku Network - ВИДЕО Армяне в Армении должны разобраться с армянами за рубежом. Как передает Day.Az, об этом сказала заслуженная журналистка Азербайджана, сценарист, публицист Надежда Исмаилова, будучи гостем платформы Baku Network. Представляем вниманию читателей отрывок передачи:
Армяне в Армении должны разобраться с армянами за рубежом - Надежда Исмаилова на платформе Baku Network - ВИДЕО
Армяне в Армении должны разобраться с армянами за рубежом.
Как передает Day.Az, об этом сказала заслуженная журналистка Азербайджана, сценарист, публицист Надежда Исмаилова, будучи гостем платформы Baku Network.
Представляем вниманию читателей отрывок передачи:
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