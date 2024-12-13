"Интерес к этому турниру растет с каждым годом"

Состоялась церемония открытия III турнира по мини-футболу среди работников государственных учреждений, посвященного памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, мероприятие прошло в Бакинской академии тенниса при участии министра молодежи и спорта Фарида Гаибова, исполнительного вице-президента АФФА Сархана Гаджиева и других представителей организаций.

Церемония началась с исполнения государственного гимна. Затем была объявлена минута молчания в память об общенациональном лидере Гейдаре Алиеве и шехидах.

Сархан Гаджиев выразил уверенность, что этот турнир, как и предыдущие, будет интересным и зрелищным:

"Мы уверены, что зрители снова поддержат команды, и турнир пройдет на высшем уровне".

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов поблагодарил АФФА и Федерацию мини-футбола Азербайджана за организацию турнира:

"Выражаю благодарность всем, кто поддержал этот турнир. Мы ценим вклад государственных учреждений. С каждым годом интерес к турниру растет, а трибуны заполняются зрителями. Уверен, что в этом году нас ждут увлекательные матчи".

Затем министр объявил турнир открытым.

В соревнованиях примут участие 40 команд из государственных учреждений, которые будут разделены на четыре группы. Стартовый матч турнира пройдет в группе D между командами Генеральной прокуратуры и ЗАО "Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство".