Жители Физули прошли комплексное медицинское обследование

Министерство здравоохранения Азербайджана в рамках программы "Великое возвращение" продолжает цикл мероприятий на освобожденных от оккупации территориях с целью проведения комплексного медицинского обследования местного населения, связанного с выявлением различных заболеваний, предоставления медицинских консультаций.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило министерство здравоохранения Азербайджана.

Очередное подобное мероприятие, организованное Минздравом, состоялось 13 декабря в городе Физули. В ходе акции медперсонал Научно-исследовательского института легочных заболеваний министерства здравоохранения оказал медицинские услуги жителям города.

Целью акции является улучшение здоровья населения путем проведения регулярных выездных медицинских осмотров населения, переселенного на освобожденные от оккупации территории, оказание поддержки и помощи в охране здоровья жителей Физули, а также повышение осведомленности об основных аспектах здоровья легких и профилактических мерах.

Обследования проводились в специально оборудованной мобильной клинике НИИ легочных заболеваний Минздрава. Оснащенные полным комплектом медицинского оборудования мобильные клиники благодаря модульному принципу построения оборудования можно использовать для различных целей. Клиники созданы с целью обеспечения качества и доступности медицинских услуг для населения, проживающему в отдаленных районах, начиная от различных диагностических процедур до оказания первичной медицинской помощи.

В ходе акции пульмонолог, фтизиатр, аллерголог, кардиолог, врач лучевой диагностики, радиолог и врач-лаборант НИИ легочных заболеваний с использованием различных инструментально-диагностических методов провели флюорографию легких, электрокардиографию, эхокардиографию, УЗИ-обследование, спирометрию и анализ на газы артериальной крови. Также проводились специализированные обследования на туберкулез (анализ мокроты и кожные пробы для диагностики латентной туберкулезной инфекции).

По результатам обследований лицам, у которых были выявлены проблемы со здоровьем, даны медицинские консультации и назначено соответствующее лечение.

В целом, в ходе акции около 270-и жителей Физули прошли осмотр врачей.

Вместе с тем, на мероприятии местному населению была предоставлена полезная информация о заболеваниях легких и их профилактике, а также даны ответы на интересующие участников вопросы.

Следует отметить, что министерство здравоохранения планирует регулярно проводить медицинские осмотры и информационно-просветительские мероприятия на освобожденных от оккупации территориях.