В Азербайджане рассматривают создание учреждений при органах дипломатической службы

В подчинении органов дипломатической службы Азербайджана могут быть созданы образовательные, научно-исследовательские и культурные учреждения, а также другие юридические лица.

Как сообщает Day.Az, этот вопрос был отражен в новом законопроекте "О дипломатической службе", который обсуждался на пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана.

Согласно проекту, правовой статус органов, входящих в единую систему дипломатической службы, а также созданных в их подчинении учреждений, будет регулироваться соответствующими нормативно-правовыми актами. Дипломатические представительства Азербайджана будут учреждаться в соответствии с Конституцией и по представлению органа, определяемого соответствующим органом Исполнительной власти. Консульства Азербайджана будут создавать органы, определяемые Исполнительной властью.

После обсуждения поправка была вынесена на голосование и принята в первом чтении.