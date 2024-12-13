Европейская футбольная ассоциация УЕФА оштрафовала Федерацию футбола Армении на 37 500 евро.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, УЕФА оштрафовала Федерацию футбола Армении на 20 тысяч евро за использование петард в матче против Фарерских островов и распорядилась на предстоящий матч сборной, где ФФА будет принимающей стороной, закрыть в общей сложности 500 мест на стадионе, на южной и юго-восточной трибунах.

Решение будет действовать в течение двухлетнего испытательного периода для всех домашних матчей.

ФФА также была оштрафована на 17 500 евро за поднятые во время матча баннеры.