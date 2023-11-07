Назван объем экспорта продукции турецкого автопрома в Иран в январе-сентябре

Турция увеличила экспорт продукции автомобильной промышленности в Иран в январе-сентябре 2023 года на 2,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (до 122,3 миллиона долларов США).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом сообщили в министерстве торговли Турции.

В сентябре экспорт продукции автомобильной промышленности из Турции в Иран составил 12,1 миллиона долларов, что на 31,8 процента меньше, чем в том же месяце 2022 года.

Отметим, что в январе-сентябре 2023 года экспорт продукции автомобильной промышленности Турции вырос на 14,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 25,6 миллиарда долларов.

"В сентябре этого года Турция экспортировала продукции автомобильной промышленности на сумму 2,8 миллиарда долларов, что на 2,6 процента больше, чем в сентябре прошлого года", - говорится в сообщении министерства.

Было отмечено, что за последние 12 месяцев (сентябрь 2022 - сентябрь 2023 гг.) Турция экспортировала продукции автомобильной промышленности на сумму 34,3 миллиарда долларов.