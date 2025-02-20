Volkswagen раскрыл внешность самого дешевого электрокара

Доступный электрокар Volkswagen показали на скетчах. Марка опубликовала дизайнерские эскизы новинки, которая станет ее самым дешевым электрокаром в Европе. Модель может получить имя ID.Every1 (или ID.1 в серийном варианте), намекающее на доступность для всех, и цену до 20 тысяч евро. Премьера намечена на 3 марта, но пока Volkswagen готов показать только концепт, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Пятидверный хэтчбек на рисунках напоминает шоу-кар Volkswagen ID.Life 2021 года, но с более реалистичными чертами. ID.Every1, название для которого зарегистрировали в начале февраля, получит "харизматичный передок и улыбающуюся корму" - так описал его внешность главный дизайнер VW Андреас Миндт.

У модели короткие свесы, развитые колесные арки, диодная оптика с черной панелью по центру и вертикальные полоски противотуманок. Крыша заканчивается спойлером со стоп-сигналом.

ID.Every1/ID.1 построят на укороченной версии платформы MEB, которую он разделит со "старшим" ID.2. Электромотор наверняка будет один, а батарея окажется компактнее, чем у соплатформенного "второго".

Серийное воплощение ID.Every1 обретет только в 2027 году. ID.2 появится раньше - в 2026-м. К 2027 году Volkswagen обещает представить в Европе аж девять новых моделей, призванных помочь оптимизировать бизнес.