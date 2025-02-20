Электрический Chevrolet Blazer превратили в трехмоторный гоночный прототип

Компания Chevrolet представила 1360-сильный Blazer для NASCAR. Прототип построен на шасси будущих гоночных машин и оснащен батареей с жидкостным охлаждением. Силовая установка - такая же, как у победившего в "Пайкс-Пике" Ford F-150 Lightning Super Truck, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Следом за Ford свой электрический прототип для серии NASCAR представила Chevrolet. Обе компании участвовали в разработке шасси будущих гоночных машин, поэтому их концепты различаются только внешней оболочкой. У "Шевроле" она имитирует серийный Blazer EV SS, хотя понятно, что конструктивно между машинами нет ничего общего. В основе прототипа лежит традиционный для NASCAR трубчатый каркас с навесными панелями из композита на основе льна.

Силовая установка Blazer EV. R NASCAR состоит из трех шестифазных электромоторов Stard UHP 6 (1360 л.с.) и батареи с жидкостным охлаждением емкостью 78 киловатт-часов - точно такая была у победившего в "Пайкс-Пике" Ford F-150 Lightning Super Truck. Подвеску, тормоза, рулевой механизм и колеса, обутые в шины Goodyear Racing Eagle, электрокар заимствует у гоночных машин. Привод полный, с несколькими режимами работы и возможностью программирования.

На прототипе Chevrolet будет обкатывать технологии, которые в будущем появится на серийных машинах. Скорее всего, речь идет об электромоторах, настройках полного привода, системах охлаждения и прочем. "Автоспорт - это испытательный полигон для инноваций и учебная площадка для наших инженеров, которая позволяет Chevrolet тестировать новые технологии в быстро меняющейся среде, соревнуясь с лучшими из конкурентов".