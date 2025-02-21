Bentley выпустила серию машин в китайском стиле

Компания Bentley украсила машины в китайском стиле. Восемь так называемых коллекций от ателье Mulliner посвятили животными, произведениям искусства и культурным символам Поднебесной. Тут есть карпы кои, львы, драконы, играющие панды, завораживающие пейзажи и, конечно, жезл Жуи - символ сказочной удачи и исполнения желаний, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Китай по-прежнему остается одним из самых крупных рынков для люксовых брендов. Поэтому в выпуске ателье Bentley Mulliner коллекций Inspired by China нет ничего удивительного. Всего таких коллекций восемь. Они посвящены животным, произведениям искусства и культурным символам Поднебесной. Например, салон Bentayga EWB оформлен с оглядкой на декоративных парчовых карпов. Черная кожа Beluga здесь сочетается с оранжевыми вкраплениями Mandarin, а на сидения и двери нанесены изображения рыб.

Карпы "движутся" по часовой стрелке, что имеет символическое значение и связано с удачей и жизненным балансом. Количество рыб тоже выбрано неслучайно: цифра шесть в китайском языке звучит как лю - поток, и ассоциируется с плавностью жизни и успехом. На передней панели Bentayga EWB изображены круги на воде, как если бы только что там проплыла рыба. Золотые шильдики на кузове означают успех, процветание и везение.

Ещё одна коллекция создана под вдохновением от полотна "Горы и воды на тысячу ли" Ван Симэна (1096-1119). Картина была написана в 1113 году и представляет собой свиток размером около 12 метров в длину и более полуметра в ширину. Панорама на нём выполнена в так называемом стиле сине-зелёного пейзажа, выработанном во времена династии Тан, но отличается глубиной и реалистичностью. Палитра картины и её главные элементы стали основой при работе над оформлением салона Flying Spur Azure.

Также Flying Spur украсили жезлами Жуи. Этот художественный образ из буддизма и даосизма использует даже Voyah, поскольку удачи много не бывает. В Bentley жезл изобразили в виде инкрустации на передней панели, а также вышивок золотой нитью на сиденьях. Другие коллекции, к сожалению, не удостоилось информативных описаний. Однако известно, что среди них есть машины с изображением драконов, танцующих львов и даже панд.