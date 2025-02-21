За новыми Ferrari выстроилась очередь до 2027 года

Ferrari рассказала об ажиотажном спросе на суперкары. Желающие купить некоторые суперкары из Маранелло не получат их ни в нынешнем году, ни в следующем: машины, оплаченные в I квартале 2025-го, доставят только в 2027-м. По данным Motor1, производственный цикл Ferrari расписан до конца 2026 года. Однако речь идет только о суперкарах, адаптируемых под индивидуальные запросы заказчиков. Наиболее популярен 12Cilindri с 6,5-литровым атмосферным V12 - преемник Ferrari 812 Superfast, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Два года придется ждать не всем: в Ferrari добавляют, что таков срок ожидания для клиентов, желающих купить персонализированный суперкар. Нестандартные модели предлагается пока покупать "с рук".

В Ferrari обеспокоены тем, как некоторые клиенты "украшают" автомобили: возможность выбирать необычные цвета и опции рождает суперкары, которые вредят имиджу компании. Об этом сказал в интервью The Telegraph гендиректор марки Бенедетто Винья. В связи с этим в Ferrari собираются пересмотреть доступные опции: к примеру, красить машины в розовый в Маранелло больше не будут.

Конечно, производитель не может помешать заказать желаемый колер у сторонних мастеров. Однако клиент со слишком экстравагантным вкусом может быть внесен в черный список с запретом покупать Ferrari в будущем, предупредил Винья. Это смелый шаг, учитывая, что 20 процентов выручки Ferrari в прошлом году пришлось на кастомизированные машины.

К слову, выручка Ferrari в 2024 году увеличилась на 11,8 процента до 6,7 миллиарда евро. Чистая прибыль подскочила на 21 процент до 1,53 миллиарда. А вот рост продаж небольшой - только на 0,7 процента, однако это соответствует сознательному решению Ferrari удерживать объемы выпуска ниже уровня спроса.