Chevrolet Blazer уходит в отставку

2025 год станет последним для бензинового Chevrolet Blazer. Кроссовер с ДВС входит в отставку: спрос на Blazer падает уже не первый год, и потому Chevrolet решил отказаться от выпуска топливной версии модели. Это позволит высвободить мощности завода в Мексике, где сейчас производится бензиновый Блейзер, чтобы переоборудовать его исключительно под сборку электромобилей. Там уже выпускают электрический Blazer EV, Equinox EV, а также Cadillac Optiq и Honda Prologue, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Blazer с ДВС в том виде, в котором он представлен на американском рынке сейчас, продается с 2018 года - в модельной линейке Chevrolet он занимает нишу между Equinox и Traverse. Лучшим годом для модели стал 2020-й, когда дилерам удалось реализовать почти 95 тысяч кроссоверов. После этого началось падение спроса, в результате которого 2024 год Blazer завершил с результатом всего 52 тысячи проданных экземпляров (-20 процентов к показателю 2023-го).

Последний рестайлинг Blazer пережил в середине 2022-го: он принес кроссоверу косметические изменения во внешности и более продвинутое оснащение в начальных версиях. Моторная гамма, из которой к тому моменту уже исключили базовый "атмосферник" объемом 2,5 литра, не изменилась. Одновременно с обновленным топливным Blazer дебютировала и его электрическая версия Blazer EV, построенная на архитектуре Ultium. Для электрокросса предложили три типа привода: передний, задний и полный.

Основными конкурентами Chevrolet Blazer EV в сегменте являются Ford Mustang Mach-E, Honda Prologue и Hyundai Ioniq 5, которые опережают его по продажам (данные за третий квартал 2024 года). В целом же сегмент среднеразмерных электрических кроссоверов в США демонстрирует рост.