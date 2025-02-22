Для электрокаров Tesla придумали передний дисплей

Электрокары Tesla предложили стилизовать под Bugatti и Maserati. Придать сходство можно будет с помощью установленного на переднем бампере дисплея, способного показывать как статическую картинку, так и анимацию. Расчетная стоимость тюнинга - около 3 тысяч долларов, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Калифорнийская фирма Evision предложила украсить электрокары Tesla внешним дисплеем. Его крепят на кастомный передний бампер, и что там будет отображаться, выбирает сам владелец. Как это выглядит, можно посмотреть на сайте Evision, где есть как относительно нейтральные примеры, так и не очень удачные стилизации под Maserati, Bugatti и Rolls-Royce.

По словам разработчиков, дисплей будет хорошо виден в дождь и при ярком солнце, но защищен ли от камней, насекомых и прочего, неизвестно. Пока всю конструкцию в сборе предлагают только для дорестайлингового Tesla Model Y. На подходе - аналогичное решение для Cybertruck и электрических моделей других производителей. Стоит такой тюнинг, по предварительным оценкам, 2500-3000 долларов, плюс придется потратить два часа на установку.

Понятно, что выгоду от подобных экранов получат не столько частники, сколько сервисы райдшеринга или владельцы коммерческих автопарков. Ведь на панель они могут вывести всё что угодно, от слогана и фирменного логотипа до рекламного сообщения.