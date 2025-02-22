Toyota сохранит культовое имя Celica

Toyota продлила права на имя Celica: возрожденной модели быть. Еще осенью 2024 года японская компания подтвердила планы по возрождению культовой модели, которая, вопреки трендам, не превратится в электрокар, а сохранит двигатель внутреннего сгорания. Теперь же стало известно, что спорткар сохранит и историческое имя - Toyota продлила права на товарный знак Celica в Японии, Евросоюзе и США, а в Бразилии зарегистрировала за собой и название GR Celica, сообщает Motor1, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Подготовка к возрождению Toyota Celica ведется, хотя ждать модель на рынке придется долго - ее запустят предположительно лишь в 2028 году. То, что Toyota зарегистрировала название GR Celica, говорит о том, что машина станет частью спортивной линейки, как это уже произошло с купе Supra.