Rivian анонсировал скорую премьеру хардкорного внедорожника

Экстремальный Rivian готовят к премьере в феврале. Американский стартап опубликовал серию тизеров, в которых анонсировал намеченную на 19 февраля премьеру загадочной новинки. Картинки сопроводили надписями "что-то меняется на горизонте" и "мираж обретает форму". Судя по изображениям и слухам, через неделю свет увидит некий хардкорный Rivian - возможно, более подготовленный к бездорожью вариант R1S или R1T под индексом R1X.

"Окошко" на первом тизере кажется слишком маленьким для боковых стекол Rivian R1S или R2. Вероятно, это и вовсе не окно, а одна из "фишек" пикапа R1T - сквозной багажный тоннель, расположенный между кабиной и грузовой платформой. Его объем на стандартном R1T - 350 литров.

На втором тизере видна часть кузова, принадлежащая, возможно, R1T или R1S. Остальные изображения отвлеченные: на одном видны следы в пустыне, на другом - торчащие из песка шипы.

Американские СМИ полагают, что Rivian готовит R1X - хардкорную версию одной или даже нескольких своих моделей. На рынке США она составит конкуренцию Hummer и новым Scout от Volkswagen, за которыми уже выстроилась очередь.

Дела у Rivian идут неплохо. В прошлом году стартап выпустил 49,5 тысячи электромобилей, а продать удалось больше - 51,6 тысячи единиц. По словам руководства, результаты соответствуют прогнозу.