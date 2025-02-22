С аукциона продадут редкий рестомод «воздушного» Porsche 911

Редкое купе Singer DLS продадут с аукциона. Рестомод с именем как у бриллианта предварительно оценили в 2,6-3 миллиона фунтов стерлингов. Он оснащен 500-сильным "атмосферником", механической коробкой передач, магниевыми колесами и окрашен краской Mercedes-Benz Brilliant Blue Metallic, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Одним из лотов стартующего через несколько дней аукциона Sotheby's в английском Чобхэме станет редкое купе Singer DLS. К его созданию привлекли фирму Williams Advanced Engineering вместе с легендарным мотористом Porsche Хансом Мецгером, и результатом их совместной работы стал самый совершенный Porsche 911 с воздушным двигателем.

Двухдверке достался спроектированный практически с нуля "оппозитник" 4.0 мощностью около 500 лошадиных сил, шестиступенчатая "механика" Hewland в магниевом корпусе и углерод-керамические тормоза Brembo как у Bugatti Chiron. В подвеске появились настраиваемые амортизаторы EXE-TC, а в салоне - кресла Recaro и руль Momo.

У этого экземпляра DLS есть даже собственное имя - Oppenheimer Commission. Название отсылает не к создателю атомной бомбы, а к ярко-голубому бриллианту Oppenheimer Blue весом 14,62 карата, который до 2017 года оставался самым дорогим драгоценным камнем, когда-либо проданным на аукционе. Кузов рестомода окрашен в мерседесовский Brilliant Blue Metallic, а детали из видимого углепластика покрыты темно-синим глянцевым лаком.

Всего в мире насчитается 75 подобных машин (по другим данным - 69), и продают их примерно за одни и те же деньги. В начале 2024 года аналогичный Singer DLS оценили в 2,5 миллиона фунтов стерлингов, а Oppenheimer Commission планируют продать за 2,6-3 миллиона.