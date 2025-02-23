Сhery придумала, как использовать популярную нейросеть DeepSeek

Сhery будет сотрудничать с разработчиками чатбота DeepSeek. О партнерстве с китайским DeepSeek объявило подразделение Chery Aimoga, которое занимается робототехникой. Цель сотрудничества - использовать ИИ-модели для дальнейшего развития возможностей голосового управления роботами. В Chery заявили, что выбрали DeepSeek из-за низких затрат на обучение - они составляют 5,57 миллиона долларов, или одну десятую от затрат на OpenAI, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Весной прошлого года Chery Aimoga представила своего первого робота-консультанта Mornine - человекоподобную машину, которую "трудоустроили" в фирменные магазины марки. От прочих роботов Mornine отличает реалистичное "лицо", изготовленное из силиконового биомиметического материала и способное передавать эмоции. Передвигается робот на двух ногах и работает от аккумулятора, питающегося от гидравлической системы Atlas.

Есть у Сhery и другие роботы, например 4S, которые используются в маркетинговых мероприятиях. Их подключили к облачной платформе, в которой применяются open-source модели DeepSeek V2, V3 и R1, и в ближайшие дни начнутся испытания в реальных условиях. Предполагается, что внедрение DeepSeek позволит улучшить возможности голосового управления роботами.

Сhery Aimoga планирует запустить продажи человекоподобных роботов на зарубежных рынках в первой половине 2025 года, и дебютной сферой применения для них станет помощь в продажах автомобилей. В более отдаленных планах - разработка интеллектуальной экосистемы для взаимодействия людей с транспортными средствами.

Пока китайские автопроизводители придумывают, как внедрить DeepSeek, другие автомобильные компании, напротив, боятся эту технологию. Так, Hyundai и Kia ввели запрет на использование чатбота DeepSeek - они опасаются утечки конфиденциальной информации. Запрет на использование программы распространяется не только на штаб-квартиры Hyundai, Kia в Южной Корее, но и на их зарубежные офисы, дочерние структуры и филиалы.