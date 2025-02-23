Шестиметровый кроссовер-лимузин Aurus полностью рассекречен. На официальном сайте нижегородской фирмы RIDA тихо обнародовали фотографии и особенности Komendant с растянутой колёсной базой. Анонс такой модификации Aurus состоялся в августе 2023 года, однако готовый товарный образец раскрыт только сейчас. От исходного кроссовера лимузин отличается другими дверями и вставкой перед задней осью, а габаритная длина выросла на полметра, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

По предварительным данным, лимузин Aurus Komendant рассчитан на баллистическую защиту VR7+/VR8. У кроссовера ранее невиданные диски в духе современных седанов, особые шины, которые выдерживают более 50 километров дистанции даже после полной потери давления. Салон рассчитан на четверых, у задних пассажиров огромный запас для ног, есть и перегородка с выдвижным телевизором.

Судя по стробоскопам около номера и антеннам на крыше, первый экземпляр удлинённого Aurus Komendant готовится для службы в Гараже особого назначения. Однако на столичных улицах кроссовер пока замечен не был. Массовое производство таких машин под вопросом, ведь в отличие от обычного лимузина на базе седана приходится использовать больше оригинальных деталей.

Цены на продукцию RIDA в открытом доступе не публикуются, но обычный кроссовер Komendant стоит около 50 миллионов рублей, бронированная версия обычно вдвое дороже, а кастомный лимузин окажется ещё недоступнее. Впрочем, нижегородская мастерская делает и более дорогие броневики на базе Rolls-Royce Cullinan: британский кроссовер "растягивают" 350-миллиметровой вставкой.