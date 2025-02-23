Volkswagen раскрыл все подробности о новом кроссовере Teramont. В Китае состоялась презентация вседорожника с приставкой Pro. В этот раз под удлинённым названием скрывается не рестайлинг, а действительно другой автомобиль: глобально поменялись экстерьер, интерьер и даже моторная гамма. Volkswagen Teramont Pro доступен с разными обвесами (обычный и R-Line), но трёхрядный салон может быть сконфигурирован только по схеме 2+3+2, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Volkswagen Teramont Pro представляет собой развитие исходной модели: платформа MQB и колёсная база 2980 миллиметров неизменны, однако все кузовные панели поменялись. За счёт увеличенных свесов габаритная длина выросла до 5158 миллиметров. Кузов состоит из высокопрочных сталей на 82%, а экстерьер выполнен по китайской моде: оптика во всю ширину, потайные ручки, глухая решётка радиатора, спрятанный выхлоп.

Интерьер нарочито цифровой: отказались даже от привычных ручек открывания дверей, заменив их кнопками! На передней панели три экрана, как у "младших" моделей Volkswagen для Китая, дверные карты пронизаны светящимися нитями. В топ-версии есть девять подушек безопасности, трёхзонный климат-контроль, аудиосистема Harman/Kardon с 14 динамиками, панорамная крыша и проекционный дисплей.

Базовая переднеприводная версия пока не показана, но у неё будет 214-сильный бензиновый двигатель объёмом 2,0 литра. У модификаций подороже - 272-сильная итерация в связке с полноприводной трансмиссией. В любом случае под капотом "турбочетвёрка" EA888 пятого поколения с умеренно-гибридным "довеском" и 7-ступенчатый "робот" DSG. Из необычных опций - адаптивная подвеска, автопилот с камерой и фонари с функцией динамической разметки в тёмное время суток.

Вероятно, продажи Volkswagen Teramont Pro начнутся в начале весны. Собирать кроссовер продолжат на мощностях SAIC-VW. Цены объявят позже, но ориентиром можно считать отметку 250 тысяч юаней.