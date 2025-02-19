В автомобилях Lada обнаружили смертельно опасные подушки Takata

Национальный автомобильный союз требует от "АвтоВАЗа" отказаться от опасных подушек Takata. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Национальный автомобильный союз обратил внимание на то, что 35 автомобильных марок по всему миру отозвали 67 млн потенциально опасных подушек безопасности производства компании Takata", - говорится в сообщении.

По информации НАС, у подушек Takata ненадежный газогенератор, корпус которого подвергается коррозии и становится хрупким. Так, при срабатывании подушек его пиропатрон взрывается и металлические части разлетаются по салону. За несколько лет 36 человек по всему миру получили от подушек Takata травмы, несовместимые с жизнью.

По словам представителей НАС, "АвтоВАЗ" является одним из немногих автопроизводителей, который отказывается отзывать автомобили с данными подушками. Так, с 2010 года подушки Takata устанавливали в модели Granta, Vesta и Xray.

Вице-президент НАС Антон Шапарин попросил министра промышленности с учетом анализа МВД обязать "АвтоВАЗ" отозвать партии автомобилей, в которых установлены подушки Takata, и заменить их.