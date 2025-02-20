https://news.day.az/autonews/1731546.html В США расстреляли автомобильный салон Tesla Неизвестные в городе Сейлем американского штата Орегон открыли стрельбу по окнам автосалона Tesla и разбили их. Об этом сообщает телеканал KATU, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. В публикации отмечается, что участники нападения пока не задержаны. В январе этот же салон уже становился объектом поджога и актов вандализма.
В США расстреляли автомобильный салон Tesla
Неизвестные в городе Сейлем американского штата Орегон открыли стрельбу по окнам автосалона Tesla и разбили их. Об этом сообщает телеканал KATU, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В публикации отмечается, что участники нападения пока не задержаны. В январе этот же салон уже становился объектом поджога и актов вандализма.
Телеканал подчеркивает, что полицейские ведут расследование произошедшего, к ним присоединились сотрудники ФБР США.
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