В США расстреляли автомобильный салон Tesla

Неизвестные в городе Сейлем американского штата Орегон открыли стрельбу по окнам автосалона Tesla и разбили их. Об этом сообщает телеканал KATU, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации отмечается, что участники нападения пока не задержаны. В январе этот же салон уже становился объектом поджога и актов вандализма.

Телеканал подчеркивает, что полицейские ведут расследование произошедшего, к ним присоединились сотрудники ФБР США.