Больше не SsangYong: рассекречен серийный пикап KGM Musso

SsangYong в прошлом: первый взгляд на серийный пикап KGM Musso EV. Марка KGM (бывший SsangYong) рассекретила готовый к производству Musso EV - электрический пикап, который унаследовал историческое имя. Прежде под этим названием продавался рамный пикап на базе внедорожника Rexton, и вот 19 лет спустя "носорог" - а именно так переводится Musso, - возвращается в строй. Вот только теперь в его основе лежит та же платформа, на которой построен кроссовер Torres EVX, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

В KGM утверждают, что Musso EV - это первый электрический пикап в Южной Корее. В отличие от прежнего "носорога", у электрического пикапа несущий кузов, а привод только передний - за вращение передних колес отвечает 207-сильный электромотор. Информации о батарее пока нет, но ожидается, что ее емкость составит 80,6 киловатт часа. Для сравнения: у Torres EVX батарея 73,4-киловаттная.

Внешне "зеленый" Musso повторяет кроссовер Torres EVX: у них идентичная передняя часть, за исключением дизайна бампера и накладок на колесные арки. А вот задняя часть существенно изменена: грузовой отсек объединен с кабиной, предусмотрены и остекленные надстройки. Грузоподъемность не приводится, как и динамические характеристики - всеми подробностями KGM обещает поделиться весной. Премьера Musso EV намечена на март.