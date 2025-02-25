BMW признала безальтернативность шести- и восьмицилиндровых моторов. Топ-менеджеры компании практически синхронно высказались по поводу будущего бензиновых двигателей. Для США и Ближнего Востока необходимы моторы V8, а отказ от шестицилиндровых агрегатов в пользу "турбочетвёрок" на моделях серии М невозможен даже в угоду снижения выбросов. BMW полагает, что дело не только в производительности, но и в звуке и ощущениях, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Член совета директоров BMW Йохен Голлер в беседе с Financial Times заявил, что продажи электромобилей в США могут замедлиться [после указа Трампа], но компания сохраняет оптимизм в отношении бензиновых и заряжаемых гибридных версий. Другой баварский топ-менеджер Фрэнк Вебер подчеркнул важность V8 на некоторых рынках в интервью Automotive News Europe.