Geely превзошел по популярности Toyota в Китае

Рекордные продажи Geely в Китае: он обогнал по популярности Toyota. В начале года на автомобильном рынке традиционно происходит спад активности, причем это характерно не только для России, но и для Китая. Однако в 2025 году январь оказался весьма успешным месяцем для Geely. В родном КНР марка реализовала 152 тысячи автомобилей, что является рекордным показателем за последние восемь лет, то есть с 2017 года, и вторым результатом за всю историю Geely, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Среди всех автомобильных брендов Geely заняла третью строчку, пропустив вперед недосягаемый пока BYD (181,9 тысячи машин) и Volkswagen (171,9, тысячи штук). При этом Geely удалось обогнать японскую Toyota, результат которой - 123,4 тысячи автомобилей. Пятая строчка досталась Changan (72,3 тысячи штук). Во второй половине рейтинга по объемам продаж позиции распределились следующим образом: на шестой - Honda (69,6 тысячи штук), на седьмой - Wuling (66,9 тысячи штук), на восьмой - Chery (66,1 тысячи штук), на девятой - Audi (52,8 тысячи штук), а замыкает список BMW (52,49 тысячи штук).

Geely Monjaro, который присутствует на рынке уже четыре года, неожиданно показал лучший результат за все время своего существования: продажи составили 29 тысяч штук. За весь 2024 год в Китае зарегистрировали 219 тысяч новых Monjaro, а общие продажи с лета 2021 года, то есть с момента запуска модели, приблизились к отметке 600 тысяч экземпляров.

Портал "Китайские автомобили" со ссылкой на статистику продаж отмечает, что по итогам января Geely Monjaro стал бестселлером китайского рынка. Второе место в общем рейтинге по моделям тоже досталось Geely, его занял хэтчбек Xingyuan с результатом 28 тысяч автомобилей. Следом идут Tesla Model Y, Volkswagen Sagitar и Wuling Hongguang Mini EV.