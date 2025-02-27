Водителям рассказали, что нельзя делать на новой машине до конца обкатки

Директор по послепродажному обслуживанию "Автодом Алтуфьево" Роман Тимашов рассказал "Российской газете", что новый автомобиль требует особого ухода в период обкатки, чтобы все механизмы работали слаженно и служили долго, передает Day.Az.

"До 5000 км следует эксплуатировать автомобиль в бережном режиме. Любые сопрягаемые детали механизма нуждаются в притирке и приработке. Некоторые автовладельцы забывают об этом и подвергают двигатель, трансмиссию, тормозную систему и прочие узлы повышенным нагрузкам. В процессе эксплуатации в масле могут накапливаться частицы металла. Удалить их можно, заменив смазывающий материал при пробеге 2 000 - 3 000 км. Поэтому в официальных дилерских центрах предлагают пройти "нулевое" техобслуживание.

При обкатке обращаться с автомобилем следует бережно, избегая резких стартов, маневров и торможений. Не следует оставлять двигатель долго работать на холостых оборотах, так как в таком режиме подача масла в систему смазки относительно не велика, и силовой агрегат может начать испытывать масляное голодание. Таким образом, холостые обороты допустимы лишь при прогреве двигателя не более 2-3 минут. При оптимальном режиме обороты нужно поддерживать на 2000 - 3000 об/мин. Кроме того, для нового мотора рекомендовано движение на скорости от 80 до 120 км/ч.

До конца периода обкатки категорически не рекомендуется резко разгоняться и тормозить, а также допускать пробуксовку колёс. Кроме того, не следует перегружать новый автомобиль, например, перевозить тяжёлые грузы или большое количество пассажиров, так как это увеличивает нагрузку на двигатель и подвеску. Очень важно вовремя менять масло и другие технические жидкости, чтобы не допустить износ деталей двигателя и трансмиссии. Во время движения нельзя игнорировать сигналы индикаторов на приборной панели. Если появились необычные звуки, вибрации или другие признаки неисправности, то их устранят в сервисном центре", - отметил специалист.