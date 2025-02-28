Названы четыре минуса кроссовера Ford Bronco Sport

Автомобильный эксперт журнала "За рулем" Александр Виноградов назвал минусы кроссовера Ford Bronco Sport, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Интерьер Форда прост. Никакого буйства фактур и лезущей отовсюду фоновой подсветки. Вместо этого относительно скромный центральный экран, темный и далеко не мягкий пластик", - сказал Виноградов.

Также эксперт не обнаружил шторку в багажном отделении, хотя выемки под нее предусмотрены.Кроме того, разметка спидометра у Ford Bronco Sport в милях.