Volkswagen выпустит свой самый маленький кроссовер

В 2026 году компания Volkswagen представит свой самый маленький кроссовер под названием Tera. Об этом сообщает carscoops.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что автомобиль построен на платформе MQB-A0, которая также лежит в основе моделей Polo, Nivus и T-Cross. Длина новинки не указывается, а колесная база составит 2566 мм.

Кроссовер Tera получит литровый трехцилиндровый турбодвигатель, который способен работать как на бензине, так и на этаноле. Привод только на передние колеса. Коробки передач - механическая и автоматическая.

Выпуск Volkswagen Tera начнется в начале 2026 года. Машина будет сначала предлагаться на развивающихся рынках, таких как Южная Америка и Индия.