Dongfeng распространил фото нового компактного кроссовера

Китайская компания Dongfeng распространила фото нового кроссовера Nammi 06. Продажи автомобиля в Китае начнутся весной 2025 года, сообщает carnewschina.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Информации об автомобиле мало. Известно, что длина машины составляет 4300 мм, а колесная база - 2715 мм. Весит машина почти две тонны. На кузове предусмотрены специальные пластиковые накладки для защиты от камней и песка.

Автомобиль будет предлагаться с электромотором мощностью 183 л.с. Максимальная скорость Nammi 06 составляет 150 км/ч. Информация о батарее еще не раскрыта.