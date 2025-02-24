Винтажный кемпер Alfa Rome продадут с аукциона

Винтажный кемпер Alfa Romeo пустят с молотка: он стоит дешевле Granta. Изначально это был фургон, который эксплуатировался на Сицилии, а затем в Модене. Позже его превратили в кемпер: появилась надстройка сверху, а запасное колесо установили на крыше над водителем - как будто Autotutto носит своеобразный берет. До конца торгов на Bring a Trailer осталось три дня, актуальная ставка прямо сейчас - 7,5 тысячи евро, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Alfa Romeo T10 Autotutto дебютировал на автосалоне в Турине в 1954 году. Позже в гамме появились разные версии, в том числе минивэн, фургон, мини-автобус, школьный автобус, машина скорой помощи и грузовичок с двойной кабиной. Autotutto, выставленный на продажу, оснащен 1,1-литровым дизельным мотором мощностью 31 лошадиная сила и четырехступенчатой "механикой", а его максимальная скорость составляет скромные 75 километров в час. Автомобиль отреставрировали, кузов выкрасили в оттенки зеленого, на окнах появились шторки. Диски у кемпера 16-дюймовые.

Кемпер оборудовали всем необходимым для путешествия: газовой плитой, раковиной, спальным местом и столиком для пикника. Пробег у этого Autotutto составляет 40 тысяч километров. Территориально он находится в немецком Геттингене.

В своей новейшей истории Alfa Romeo уже не выпускает минивэны - актуальную модельную линейку составляют кроссоверы Junior, Tonale и Stelvio, а также седан Giulia. На 2025 год запланирован дебют Stelvio нового поколения, в 2026-м покажут следующую генерацию Giulia (вероятно, это обед будет не седан, а кроссовер), а с 2027 года все модели итальянской марки будут иметь электрифицированную версию.