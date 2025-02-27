Экс-SsangYong полностью рассекретил пикап Musso EV

Раскрыта цена электрического пикапа KGM Musso EV. Пару недель назад марка KGM (бывший SsangYong) показала грузовичок Musso. Под этим именем раньше продавался аналог рамного Rexton Sports, однако возродили его для совсем другой модели. Musso EV - полностью электрический пикап с несущим кузовом, построенный на базе кроссовера Torres EVX. Прием заказов в Южной Корее уже открыт, цена стартует с 48 миллионов вон, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Musso EV - первый электрический пикап в Южной Корее, заверяют в KGM. Внешне он почти повторяет Torres EVX, но у пикапа другой передний бампер и накладки на колесные арки, а также увеличенная колесная база. Грузоподъемность составляет 500 килограммов.

Убранство салона тоже почти скопировано с Torres EVX, за исключением руля: спереди установлен кластер с двумя экранами диагональю 12,3 дюйма каждый. Передние сиденья оснащены функциями подогрева и вентиляции.

Как и у Torres EVX, у Musso EV один электродвигатель на передней оси мощностью 207 лошадиных сил (339 Нм крутящего момента). Но для пикапа подготовили и полноприводный вариант с дополнительным мотором сзади: такой Musso разовьет 413 сил и 636 Нм.

Запитывается установка от литий-железо-фосфатной батареи BYD. Ее емкость - 80,6 киловатт-часа, что больше, чем у соплатформенного кроссовера. Musso в переднеприводном исполнении сможет проехать до 400 километров без подзарядки, а запас хода полноприводного пока неизвестен.