Audi закрывает завод в Брюсселе и увольняет тысячи человек

Завод Audi в Брюсселе закрывается навсегда. 28 февраля 2025 года с конвейера предприятия сойдет последний автомобиль, и около трех тысяч сотрудников отправятся по домам. Такой план был спешно согласован в начале января в рамках плана по сокращению расходов на фоне падающей прибыли. Audi также надеется сэкономить до миллиарда евро в год, урезав траты на персонал и материалы, сообщает издание Handelsblatt, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

В конце февраля завершится производство кроссоверов Audi Q8 e-tron и Q8 Sportback e-tron в Брюсселе, после чего завод будет закрыт. Его рабочих уволят по соглашению сторон, к которому пришли не сразу: компания и профсоюзы не могли договориться о размере выходных пособий, из-за чего останавливался конвейер. Ранее ожидалось, что брюссельская площадка проработает по крайней мере до 2027 года и будет собирать еще одну модель - кроссовер Q4 e-tron, который выпускается в Цвиккау.

Однако продажи электрокаров оказались хуже прогнозов, а предприятие требует больших вложений. Логистика и производство стоят дорого, так как кузовные детали приходится возить с других площадок, а расширить завод невозможно - он зажат между жилыми домами и железной дорогой.

Закрытие завода в Брюсселе - часть плана Audi по сокращению расходов. До 2030 года компания также хочет урезать издержки на материалы на восемь миллиардов евро. На такой шаг ее толкают падающие продажи, в 2024 году просевшие по всему миру почти на 12 процентов, а в родной Германии - на 21,3 процента.