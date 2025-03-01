Hyundai Initium: новый водородный кроссовер

Топ-менеджеры концерна Hyundai на мероприятии в городе Коян представили публике концепт-кроссовер Hyundai Initium, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

У автомобиля водородная начинка, внешность решена в новом дизайн-языке "Art of Steel" ("Искусство стали"). Причём это не просто шоу-кар - Initium предвосхищает серийную машину с топливными ячейками, которую планируется запустить в производство в следующем году.