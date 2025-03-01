https://news.day.az/autonews/1733777.html Hyundai Initium: новый водородный кроссовер - ФОТО Топ-менеджеры концерна Hyundai на мероприятии в городе Коян представили публике концепт-кроссовер Hyundai Initium, передает Day.Az со ссылкой на Motor. У автомобиля водородная начинка, внешность решена в новом дизайн-языке "Art of Steel" ("Искусство стали").
Hyundai Initium: новый водородный кроссовер - ФОТО
Топ-менеджеры концерна Hyundai на мероприятии в городе Коян представили публике концепт-кроссовер Hyundai Initium, передает Day.Az со ссылкой на Motor.
У автомобиля водородная начинка, внешность решена в новом дизайн-языке "Art of Steel" ("Искусство стали"). Причём это не просто шоу-кар - Initium предвосхищает серийную машину с топливными ячейками, которую планируется запустить в производство в следующем году.
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