Запуск нового Ford F-150 отложен

Продажи Ford F-150 падают, а запуск нового поколения отложен на год. Crain's Detroit Business со ссылкой на нескольких поставщиков сообщает, что дебют нового F-150 перенесли на 2028-й. Дела у модели в настоящее время идут неважно: по итогам прошлого года спрос на нее упал, в результате чего F-150 лишился звания бестселлера американского рынка, уступив это звание Toyota RAV4. На фоне этого поставщикам сообщили, что Ford продлевает производство актуального F-150 еще на год. В самом же Ford эту информацию не подтвердили, но и не опровергли, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

F-150 остается одной из важнейших моделей Ford, и она приносит компании солидную прибыль. Так что решение о переносе запуска пикапа следующего поколения выглядит неожиданным шагом со стороны автопроизводителя, так как конкуренты в лице Chevrolet, GMC, Ram и Toyota могут воспользоваться этой задержкой, чтобы улучшить свои позиции на американском рынке. F-150 последний раз обновлялся еще в 2023 году, а с переходом в 2025 модельный год лишился легендарной опции, известной с 80-х годов прошлого века - кодового замка SecuriCode.

Так или иначе, F-150 пополнил список отложенных новинок Ford. Ранее в него попали электрические кроссоверы, которые должны были дебютировать в 2025-м, но перенесены на 2027-й, а также преемник F-150 Lightning, известный под кодовым обозначением Project T3, - он ожидается во второй половине 2027-го.

В том же 2027 году состоится премьера среднеразмерного пикапа, который построят на новой платформе для бюджетных моделей - она должна быть готова в 2026-м. Параллельно Ford запускает в разработку трехрядный гибридный кроссовер, причем гибридные силовые установки в ближайшие годы будут доминировать в североамериканской линейке бренда. Они обещаны даже тяжелым пикапам Ford Super Duty следующего поколения.