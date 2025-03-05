Беспилотный суперкар установил рекорд скорости

В США беспилотный суперкар Maserati MC20 Coupe разогнали до скорости 318 километров в час. На это обратило внимание издание The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Итальянский суперкар без водителя побил рекорд скорости на 4,5-километровой взлетно-посадочной полосе в Космическом центре Кеннеди во Флориде. Автомобиль находился под управлением автопилота на базе искусственного интеллекта (ИИ), разработанного инженерами Миланского технического университета (Италия) и стартапа Indy Autonomous Challenge (IAC).

Maserati MC20 Coupe побил рекорд экспериментального автомобиля IAC AV-21 от IAC, установленный в апреле 2022 года. Тогда беспилотник разогнали до скорости 309 километров в час. Уточняется, что Maserati MC20 Coupe ранее удавалось разогнать до скорости 285 километров в час. Суперкаром может управлять как ПО, так и живой пилот.

"Целью высокоскоростных испытаний является оценка поведения роботов-водителей в экстремальных условиях", - заметил профессор Серджио Маттео Саварези из Миланского технического университета. По его словам, в ходе тестирования ученые фиксировали устойчивость, надежность и время реакции ИИ. В будущем эти данные можно будет применять для повышения безопасности движения на дорогах общего пользования.