Стало известно, когда электрокары Xiaomi появятся за пределами Китая

Об этом Лу сообщил на выставке Mobile World Congress (MWC) 2025 в Испании, куда привезли Xiaomi SU7 Ultra. Автомобиль впервые дебютировал за пределами Китая.

Топ-менеджер подчеркнул, что прежде чем выходить за рубеж, Xiaomi нужно преуспеть на родине. Без сильной базы в Китае не может быть речи об экспансии на другие рынки мира.

Инвесторы сомневались, что производителю гаджетов удастся добиться успеха в автобизнесе, отметил Лу. Они говорили, что Xiaomi упустила лучшую возможность выйти в новый сегмент, и даже что неудача может привести к краху всей компании, включая подразделения смартфонов и "умной" техники. Однако все изменилось после прошлогодней премьеры седана SU7, который вызвал огромный интерес.

Сейчас в линейку марки входят SU7 и кроссовер YU7, а также экстремальный SU7 Ultra с 1548-сильной трехмоторной установкой и богатым оснащением. С места до 100 километров в час "Ультра" разгоняется за 1,98 секунды. Российские дилеры прочат цену выше 10 миллионов рублей за Ultra, ввезенные параллельным путем. Самый дешевый "обычный" SU7 предлагают примерно за четыре миллиона.