Первый взгляд на пятиметровый гибридный седан Geely Galaxy с автопилотом

Посмотрите на пятиметровый бизнес-седан Geely с лидаром на крыше. Это новая модель линейки Galaxy, получившая название Starshine 8: гибрид длиной более пяти метров, с продвинутым автопилотом и батареей, которая обеспечивает запас хода на чистом электричестве в 160 километров. Седан Starshine 8 станет одной из первых моделей Geely, которая получит продвинутую технологию автономного вождения под знакомым названием G-Pilot. Для нее заявлен уровень автономности 2.9 - это выше, чем у Tesla, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Starshine 8 - это гибридный вариант электрокара Galaxy E8, дебютировавшего в 2023 году. Гибрид длиной 5018 миллиметров имеет коэффициент аэродинамического сопротивления 0,25, что лишь немногим уступает электрическому варианту. В салоне у него два отдельных экрана: узкая прямоугольная цифровая панель приборов и широкоформатный планшет мультимедийной системы на базе ОС Flyme Auto, совместной разработки с производителем смартфонов Meizu (принадлежит Geely).

В движение гибрид приводит бензоэлектрическая установка Thor EM-P: в ее составе турбомотор объемом 1,5 литра и мощностью 163 лошадиные силы и 218-сильный электродвигатель. Батареи две на выбор, емкостью 18,4 и 27,7 киловатт-часа, запас хода на чистом электричестве составляет 104 и 160 километров соответственно.

Что же касается автопилота, то в дальнейшем последняя версия G-Pilot появится на всех автомобилях линейки Geely, Zeekr, Lynk & Co и LEVC, при этом у системы будет пять разных версий для машин разных ценовых категорий. Базовый полуавтопилот носит обозначение G-Pilot H1: комплекс включает десять камер и пят радаров миллиметрового диапазона, адаптивный круиз-контроль и систему автоматической парковки. На ступень выше расположился G-Pilot H3 - камер тоже десять, но радаров уже три, плюс добавлена возможность двигаться в автономном режиме не только на трассе, но и в городских условиях.

Следом по старшинству идет G-Pilot H5, дополненный лидаром и еще одной камерой, за ним G-Pilot H7 на более мощной вычислительной платформе и с функцией искусственного интеллекта. Наконец, самая продвинутая версия системы - это G-Pilot H9 с 13 камерами и несколькими лидарами, и этот вариант соответствует третьему уровню автономности. Такой уровень, например, у фирменного "мерседесовского" Drive Pilot, доступного только для флагманов EQS и S-Class в качестве опции.