Кроссовер Alpine A390: фотографии с тестов

Компания Alpine вывела на тесты электрический фастбек A390. Модель получит трехмоторную силовую установку, несколько ездовых профилей, систему управления вектором тяги, акустику от французской Devialet и специальные шины Michelin. Премьера первого кроссовера Alpine на электротяге состоится в конце мая, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Электрический фастбек Alpine A390_β готовится стать серийной моделью. И поскольку ресурсные испытания уже перешли в заключительную фазу, французская марка решила опубликовать кое-какие детали. Например, рассказала об оригинальной "световой подписи" в стиле концепта-прародителя и водородного суперкара Alpenglow. А также о руле с оплеткой из кожи "наппа", переключатели на котором напоминают формульные. Это OV (Буст), RCH (Зарядка) и кнопка выбора режимов движения.

Всего ездовых профилей у Alpine A390 будет пять, в том числе новый Track. От выбора того или иного зависят параметры работы силовой установки. Она у фастбека трехмоторная, с управляемым вектором тяги Alpine Active Torque Vectoring. Тесты в Лапландии как раз и должны оценить возможности работы привода в экстремальных условиях, с акцентом на повторяемость цикла. Кроме того, здесь проверяют работу системы курсовой устойчивости, функции антизапотевания и обогрева салона.

Премьера A390 состоится 27 мая в Дьеппе, одновременно с празднованием 70-летия Alpine. Выпускать модель будут здесь же, на историческом заводе марки, хотя моторы будут поставлять с предприятия Renault в Клеоне. Из оснащения для кроссовера заявлена аудиосистема Devialet и шины Michelin с особым рисунком боковин.