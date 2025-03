Электркары Rivian получили спецверсию для пустыни

Электрическим внедорожникам Rivian добавили "пустынную" версию. Исполнение California Dune отличается внешней и внутренней отделкой, а также установленным по умолчанию пакетом All-Terrain, который включает 20-дюймовые колеса, защиту днища, шины Pirelli и компрессор, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Электрический внедорожник R1S и пикап R1T обзавелись специальной версией California Dune стоимостью от 99 900 долларов. Исполнение сочетается с трехмоторной силовой установкой (862 л.с., 1495 Нм), предлагает эксклюзивную окраску кузова в песочный оттенок, двухцветную схему салона, черненый декор, уникальные колеса диаметром 20 дюймов (в основном цвете или Satin Graphite), а также поперечины с сэндтраками Maxtrax.

Также у машин есть пневмоподвеска, электрогидравлическая система подавления кренов, девять ездовых режимов (All Puporse, Sport, Snow, All-Terrain, Drift, Rally, Rock Crawl, Soft Sand и Conserve), защита днища, шины Pirelli Scorpion All Terrain Plus и компрессор для их подкачки. Несмотря на внушительный перечень, стоят California Dune столько же, сколько обычные R1S и R1T. Rivian пишет, что тираж будет ограничен - но без указания точной цифры.

После смены поколения, или обновления, кому что нравится, "Ривианы" избавились от большинства блоков управления и километров проводки. У четырехмоторных версий к тому же выросла мощность: с 847 лошадиных сил и 1231 Нм крутящего момента до 1039 сил и 1622 Нм. Плюс появились две новые батареи, был доработан тепловой насос, улучшена аэродинамика и перекалибрована пневмоподвеска для более плавного хода на дорогах с твердым покрытием.