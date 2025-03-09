Mercedes-Benz EQS оснастили твердотельной батареей

Компания Mercedes-Benz начала дорожные тесты электрокаров с твердотельными батареями. Прототипы оснащены аккумулятором, разработанным формульным подразделением марки, Центром компетенций в области аккумуляторных систем и американской фирмой Factorial Energy. Их особенность - гидравлический актуатор, реагирующий на изменение объема ячеек в процессе зарядки и разрядки, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Компания Mercedes-Benz начала дорожные тесты твердотельных батарей, и, по сути, перед нами первый успешный пример установки таких аккумуляторов в серийную автомобильную платформу. Носителем перспективной технологии выступил лифтбек EQS. Сам батарейный блок полностью новый. Он разработан Mercedes-AMG High Performance Powertrains (HPP) в сотрудничестве с Центром компетенций в области аккумуляторных систем и использует ячейки американской Factorial Energy.

Ячейки представляют собой так называемые B-samples - полнофункциональные образцы для натурных и стендовых испытаний. Как ожидается, они позволят увеличить удельную емкость батарей до 450 ватт-часов на килограмм, что выльется в 25-процентный рост "дальнобойности". Правда, уже сейчас EQS с литий-ионным аккумулятором по паспорту проезжает 870 километров, но будет больше одной тысячи. Кроме того, твердотельные батареи безопасны, так как не содержат легковоспламеняющихся веществ, и меньше весят, в том числе из-за пассивного охлаждения.

Новшество, разработанное HPP и Центром компетенций, - это патентованный плавающий держатель ячеек, представляющий собой гидравлический актуатор, реагирующий на расширение и сжатие активного материала в процессе зарядки и разрядки. Актуатор необходим для поддержания работы ячеек, поскольку изменение их объема влияет на производительность и срок службы всего блока. Тесты этой системы продлятся ещё несколько месяцев.