Chery добавит автопилот даже самым дешевым автомобилям

Даже у самых дешевых Chery появится автопилот. Компания собирается оснащать системами автономного вождения модели начального уровня, пишут китайские СМИ. Например, продвинутым функционалом на базе чипа Qualcomm сможет похвастаться крошечный электрохэтчбек EQ1, также известный как Xiao Mayi или Little Ant. Его цена стартует с 59,9 тысячи юаней, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Система автономного управления работает на чипе Qualcomm 8620. Помимо автопилота Highway NOA (Navigate on Autopilot), чип поддерживает и систему автономной парковки с функцией запоминания часто совершаемых маневров. То есть, самые доступные модели Chery получат по крайней мере две продвинутые системы.

Такой шаг - ответ Chery на решение концерна BYD оснастить все модели автопилотом "Глаз Бога" с разной аппаратной начинкой и производительностью. Самый дешевый BYD, который получит такую систему, - Seagull стоимостью от 69,8 тысячи юаней. Возможно, торговые войны в Китае вынудят и других производителей пойти на аналогичные меры для привлечения клиентов.

Однако BYD уже столкнулся с проблемой: компанию раскритиковали клиенты, которые купили свои BYD до расширения списка оборудования. Они собираются добиваться компенсаций.