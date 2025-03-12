Американским Kia Soul и Seltos грозит замена двигателя

Kia может заменить моторы на Soul и Seltos из-за серьезного дефекта. В США объявлен масштабный отзыв двух моделей корейской марки - он затрагивает 83 621 экземпляр Soul и 53 635 кроссоверов Seltos, выпущенных в период с 2021 по 2023 год. Причиной стал дефект двухлитрового четырехцилиндрового мотора: в нем установлены некачественные поршневые кольца от поставщика Dongsuh Federal-Mogul. Это чревато не только повышенным расходом масла, но и его утечкой, что может привести к пожару, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

О проблеме Kia узнала еще в начале осени прошлого года. К настоящему моменту известно более чем о 400 инцидентах, которые произошли с Soul и Seltos из-за выявленной проблемы. В большинстве случаев двигатель машин выходил из строя, еще в четырех ситуациях произошло возгорание из-за утечки масла.

В рамках отзывной кампании, инициированной Kia и Национальной администрацией безопасности дорожного движения США, на автомобилях проверят и при необходимости заменят двигатель. Как и всегда в таких случаях, ремонт будет проведен бесплатно для владельцев.

С начала 2025 года Kia, которая ушла с нашего рынка несколько лет назад, объявила два отзыва в России. Первый затронул кроссоверы Sportage 2014-2016 годов и седаны Quoris 2015-2018 годов выпуска. В обоих случаях причиной стала неисправность системы стабилизации ESC, но последствия различаются: на кроссоверах могло произойти возгорание в моторном отсеке, на седанах же проблема выражалась только в индикации контрольной лампы. В совокупности в группе риска оказались 29 870 машин.

Под второй отзыв попали Kia Carnival четвертого поколения, проданные в России в период с 2021-го по 2022 год. Всего в сервисы направили тогда 118 минивэнов, у которых могли на ходу отсоединиться молдинги на крыше.