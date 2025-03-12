Первый полностью электрический кроссовер Li i8: все, что о чем известно

Li Auto показал первый электрический кроссовер в своей истории. До недавнего времени бренд выпускал четыре гибрида (L6, L7, L8 и L9), а также электрический минивэн Mega. В скором времени к ним присоединится и первый электрокросс i8, который рассекретили на официальных фотографиях. В Li Auto намеревались презентовать новую модель 27 февраля, но премьеру пришлось перенести из-за Xiaomi, которая на тот же день назначила дебют SU7 Ultra. В результате i8 раскрыли на два дня раньше срока, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Предполагалось, что i8 в плане дизайна будет схож с электрическим минивэном Mega, однако последний не оправдал ожиданий Li Auto, так что облик кроссовера скорректировали. Из прежних черт у i8 осталась светодиодная полоса у самого основания лобового стекла (как и у Mega), а еще у электрокара оказался довольно короткий по меркам обычных кроссоверов капот. А вот сзади i8 больше напоминает "старший" L9.

Интерьер, в свою очередь, такой же, как у остальных моделей марки: приборная панель в ее привычном виде отсутствует (вместо нее проекционный дисплей), зато есть два 15,3-дюймовых монитора и рулевое колесо с узким сенсорным экраном.