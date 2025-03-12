Первый полностью электрический кроссовер Li i8: все, что о чем известно - ФОТО
Li Auto показал первый электрический кроссовер в своей истории. До недавнего времени бренд выпускал четыре гибрида (L6, L7, L8 и L9), а также электрический минивэн Mega. В скором времени к ним присоединится и первый электрокросс i8, который рассекретили на официальных фотографиях. В Li Auto намеревались презентовать новую модель 27 февраля, но премьеру пришлось перенести из-за Xiaomi, которая на тот же день назначила дебют SU7 Ultra. В результате i8 раскрыли на два дня раньше срока, передает Day.Az со ссылкой на Motor.
Предполагалось, что i8 в плане дизайна будет схож с электрическим минивэном Mega, однако последний не оправдал ожиданий Li Auto, так что облик кроссовера скорректировали. Из прежних черт у i8 осталась светодиодная полоса у самого основания лобового стекла (как и у Mega), а еще у электрокара оказался довольно короткий по меркам обычных кроссоверов капот. А вот сзади i8 больше напоминает "старший" L9.
Интерьер, в свою очередь, такой же, как у остальных моделей марки: приборная панель в ее привычном виде отсутствует (вместо нее проекционный дисплей), зато есть два 15,3-дюймовых монитора и рулевое колесо с узким сенсорным экраном.
Информацию о силовой установке Li пока держит в секрете. По неофициальным данным, в её состав войдут два электромотора - по одному спереди и сзади, так что привод у i8 будет полным. Прочат новинке и батарею производства CATL с 800-вольтовой электросистемой с технологией быстрой зарядки.
Серийное производство Li i8 началось 18 февраля, а продажи модели в Китае стартуют позже в этом году. В будущем в "зеленую" i-линейку марки войдут и другие модели - это будут кроссоверы с индексами i6 и i7.
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