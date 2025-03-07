Новый электрический кроссовер Toyota bZ3X собрал 10 тысяч заказов за час

10 тысяч заказов за 60 минут: новая модель Toyota вызвала ажиотаж в Китае. Китайский сайт Toyota не справился с наплывом желающих оформить заявку на покупку нового электрического кроссовера bZ3X. Всего за час с момента начала приема заказов их количество перевалило за 10 тысяч, и система дала сбой. Причина ажиотажного спроса на новую модель совместной разработки Toyota и GAC - ее доступность, так как цены начинаются от 109,8 тысячи юаней, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Электрокросс bZ3X от Toyota и GAC дебютировал летом прошлого года, а цены рассекретили в декабре. Это кроссовер чуть длиннее и выше Haval Jolion: в длину он достигает 4,6 метра, в ширину - 1,85 метра, а в высоту - 1,66 при колесной базе 2,77 метра. В Китае новинка предложена в нескольких уровнях оснащения и с тремя вариантами батареи разной емкости: 50,3, 58,37 и 67,92 киловатт-часа. Запас хода варьируется от 430 до 520 километров по циклу CTLC. Вне зависимости от версии в движение электрокар приводит электромотор мощностью 204 лошадиные силы, установленный на передней оси.

Для своего ценового сегмента у него богатое оснащение. В салоне - 14,6-дюймовый экран мультимедийной системы, работающей на чипе Qualcomm Snapdragon 8155, и 8,8-дюймовая цифровая "приборка". Главный экран можно двигать, а некоторые функции управляются голосом. Также есть подсветка интерьера, беспроводная зарядка, аудиосистема Yamaha с 11 динамиками и семь подушек безопасности.

В топе кроссовер оборудован системой ADAS на чипе Nvidia Drive AGX Orin X, которая включает 11 камер, 12 ультразвуковых радаров, радары трехмиллиметрового диапазона и лидар, который виден над лобовым стеклом.

Еще одной перспективной новинкой Toyota для Китая стало кросс-купе bZ3C, в разработке которого участвовал BYD, а производством занимается FAW. FAW предоставил платформу для модели, а BYD обязался поставлять компоненты силовой установки - электромоторы и батареи.